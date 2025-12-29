Da fehlen einem die Worte!

Was macht der Projektleiter der Groupservices (GS) in Halle 30, wenn die Leute Überstunden abbauen wollen? Ablehnen! Als Bonus werden dann noch Kollegen in andere Hallen verliehen! Das, was in der Woche dann liegen bleibt, machen die Kollegen verpflichtet am Wochenende weg! Und jetzt fragt er sich noch, warum die Stimmung schlecht ist.

Für ihn zum Mitschreiben: