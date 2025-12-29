Aus dem "Vorwärtsgang"
Da fehlen einem die Worte!
In der aktuellen Ausgabe der Zeitung von und für Kolleginnen und Kollegen in den deutschen VW-, Audi-, Porsche‑ und MAN-Werken, „Vorwärtsgang“, schreibt die Redaktion Braunschweig über einen Vorgang, bei dem einem eigentlich die Worte fehlen.
Was macht der Projektleiter der Groupservices (GS) in Halle 30, wenn die Leute Überstunden abbauen wollen? Ablehnen! Als Bonus werden dann noch Kollegen in andere Hallen verliehen! Das, was in der Woche dann liegen bleibt, machen die Kollegen verpflichtet am Wochenende weg! Und jetzt fragt er sich noch, warum die Stimmung schlecht ist.
Für ihn zum Mitschreiben:
- Gehalt ist deutlich unter dem unserer Produktionskollegen, sowohl in der GS als auch gegenüber den VW-Kollegen
- Wenn wir Kollegen abgeben an andere Hallen, kann es keine Verpflichtung geben zur Mehrarbeit am Wochenende oder dass Überstundenabbau abgelehnt wird wegen Personalmangel!
- Wir fordern: ein Betrieb, ein Tarifvertrag – von der Putzfrau bis zum Meister!