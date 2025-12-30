Der große Leiharbeiterbluff

Die Leiharbeit in der Produktion wurde vor zehn Jahren gegen den Protest der Belegschaft durchgedrückt. Die verlogenste Lüge war: „Es schützt die Stammbelegschaft.“



Mancher Stammkollege glaubt daran heute noch. Aber wenn ein Leiharbeiter seit sieben Jahren hier arbeitet, gehört er zum Stamm! Und wie kann man von einem „Schutz“ der Stammbelegschaft sprechen, wenn doch mit der Entlassung von ca. 1000 Leiharbeitern 2020 eine ganze Nachtschicht samt ihrer Arbeitsplätze abgebaut wurde?!



Diese Arbeitsplätze fehlen dem Standort und in Zukunft der Jugend! Deshalb ist jetzt Vorsicht geboten: Wenn wieder die Stückzahlen hochgehen, werden wieder Leiharbeiter eingestellt. Aber zugleich werden pro Jahr ca. 200 Kollegen in Rente geschickt, und es kommen nur ca. 40 Azubis nach. Bis 2035 wird so Düsseldorfer Belegschaft halbiert. … Wer um eine Zukunft des Standortes kämpfen will, muss das zusammen mit den Leiharbeitern!