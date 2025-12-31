US-Imperialismus blockiert Venezuela und zielt auf Staatsstreich – internationale Solidarität gefragt

Insgesamt hat er etwa 15.000 Soldaten mobilisiert. Bereits mehr als 20 Schiffe wurden bombardiert und mehr als 100 Menschen getötet, viele von ihnen Fischer verschiedener Nationalitäten, ohne Beweise und ohne jegliche Gerichtsverfahren. Gleichzeitig setzt diese Operation, die im August begonnen hat und immer weiter ausgebaut wird, Belohnungen in Millionenhöhe auf die Festnahme von Präsident Maduro und mehreren Führern der Regierung der Bolivarischen Republik Venezuela aus.

All dies stellt bereits eine äußerst schwerwiegende Intervention dar, der im Laufe der Jahre viele Provokationen vorausgingen. Das Ziel ist, den Druck so weit wie möglich zu erhöhen, damit die derzeitige venezolanische Regierung stürzt, und für den Fall, dass dies nicht geschieht, in der Lage zu sein, Raketenangriffe, Drohnenangriffe und andere militärische Mittel direkt gegen Regierungsführer, hochrangige Militärs und strategische Infrastruktur einzusetzen.

Diese Maßnahmen würden zur Unterstützung eines Staatsstreichs durchgeführt, für den sie einen Teil der venezolanischen Streitkräfte benötigen und an dem die CIA und andere US-Behörden durch Korruption und andere Mittel aktiv arbeiten. Laut verschiedenen Medien und Fachleuten auf diesem Gebiet ist es sehr unwahrscheinlich, dass die USA sich aus der Region zurückziehen, ohne diese Angriffe durchzuführen, nachdem sie eine derart große militärische Mobilisierung vorgenommen haben, die auch mit hohen wirtschaftlichen Kosten verbunden war.

Die Lage in Venezuela, Kolumbien, das nun ebenfalls vom Faschisten Trump bedroht wird, und allen Ländern der Karibik, einschließlich Kuba, ist sehr ernst. Der US-Imperialismus ist der Hauptfeind der Arbeiterklasse und der Völker der Welt, und wir verurteilen die Möglichkeit, Maduro mit Lawfare (1) zu belegen, wie sie es mit rechtmäßig gewählten Präsidenten der Region getan haben, sowie eine mögliche direkte militärische Intervention.

Das wahre Ziel dieser neuen Aggression des US-Imperialismus ist klar. Er ist nach wie vor die weltweit führende wirtschaftliche, politische und militärische Macht, jedoch ist seine Hegemonie im Niedergang begriffen und er steht in einem harten Machtkampf mit China und in einer multipolaren Welt. Er beabsichtigt, die politische, wirtschaftliche und militärische Kontrolle in Lateinamerika und der Karibik so weit wie möglich auszubauen und dabei vollständig zur Monroe-Doktrin zurückzukehren, wie er offen in seinem Bericht über die nationale Sicherheitsstrategie vom vergangenen November darlegt.

Das Problem der Yankees mit Venezuela ist nicht der Drogenhandel, sondern im Wesentlichen die Kontrolle über seine Reichtümer, vor allem das Erdöl, aber auch Gold und seltene Metalle, und die Unterbrechung seiner engen Beziehungen zu China, Russland, Iran und Kuba. Das kann sogar in einen Weltkrieg münden, wenn der US-Imperialismus sowie Russland, China und Iran in Venezuela als seine direkten Kontrahenten kriegerisch aufeinandertreffen.

Angesichts dieser Situation bereiten sich die venezolanische Regierung und das heldenhafte venezolanische Volk auf den militärischen Widerstand gegen die US-Intervention und den faschistischen Staatsstreich vor. Es ist unsere Pflicht, als Arbeiterklasse und Völker des Kontinents und der ganzen Welt größtmögliche Solidarität mit dem venezolanischen Volk in seinem Kampf gegen die US-amerikanische Aggression zu entwickeln. Wenn ein Krieg ausbricht, muss eine internationale Bewegung organisiert werden um Venezuela zu unterstützen.

Diese Solidarität muss ab sofort durch Taten zum Ausdruck gebracht werden, durch eine starke Mobilisierung der Bevölkerung, die angesichts der konkreten Angriffe je nach Situation Erklärungen, Kundgebungen, Demonstrationen und auch Streiks einschließen kann. Die Solidarität sollte sich auch gegen komplizenhaftes Schweigen und jegliche Unterstützung der US-Aggression richten.

Yankees raus aus Lateinmerika!

Es lebe der Kampf des venezolanischen Volkes und die internationale Solidarität!

Die Resolution im pdf-Format mit den Unterzeichnern