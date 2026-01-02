Die MLPD und der Rebell Düsseldorf wünschen allen ein kämpferisches neues Jahr!

Im Vorfeld wurde ein tolles Programm auf die Beine gestellt, welches ganz im Sinne des Generationswechsels von den Rebellen moderiert wurde. Zuerst durfte man sich aber an einem leckeren Mitbringbuffet erfreuen, bei dem für jede/n etwas dabei war.

Ein kultureller Höhepunkt im Programm war ein Beitrag zur Neugründung der Organisation "Palestine must live!" der Düsseldorfer Initiativgruppe. Ein junger Palästinenser, der zufällig zwei Wochen vor Kriegsausbruch nach Deutschland kam, hatte seine Trommel dabei und machte damit ordentlich Stimmung. Im Anschluss sangen wir noch zusammen das Lied "Gaza tonight" von der Band Gehörwäsche.

Es folgte ein Spiel, bei dem sich alle Anwesenden in drei Teams beteiligen konnten. Bei einer Spendensammlung kamen dann knapp über 240 € zusammen. Kurz vor Mitternacht gab es die Ansprache der MLPD, die zum Nachdenken anregte, uns aber vor allem Mut machte. "Die Internationale" war dann der krönende Abschluss des tollen Programms, bevor es dann zum Anstoßen auf das neue Jahr nach draußen ging. Danach feierten und tanzten wir bis tief in die Nacht hinein.