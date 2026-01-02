Die Seelennot der Superreichen und die Heilsbotschaften von Trumps Jüngern

Halleluja, auch den Reichen steht die Himmelspforte offen! Das hat Jesus wohl in seinen Predigten vergessen, denn von der Himmelfahrt der Reichen steht da nichts. Die Masse seiner Anhänger wie auch seine Apostel waren arm. Spitzfindigkeiten, die den Hobbytheologen Peter Thiel nicht weiter stören. Vor den Genüssen des Himmels schickt er die Zuhörerschaft noch durch seine Endzeitvisionen. Thiel ist auf der Spur des Antichristen, dessen Ankunft der endgültigen Schlacht zwischen den Mächten des Guten und des Bösen, Armageddon, vorausgeht. Laut Thiel wird die Apokalypse durch eine Person oder ein Konzept ausgelöst, dem Antichristen, der existenzielle Ängste vor Bedrohungen wie dem Klimawandel bedient. (3)

Seine Interpretation vom Antichristen übernahm Thiel von dem französisch-amerikanischen Kulturanthropologen und Katholiken Rene Girard. Laut Girard ist „der Antichrist die Verfolgung im Namen der Opfersolidarität." In antikommunistischer Manier richtet sich diese „Definition" vor allem gegen linke Kräfte und Ideologien. Ein zweiter Ideengeber von Thiel ist der bekennende Faschist und deutsche Rechtsgelehrte Carl Schmitt. Für Schmitt wäre der Antichrist die Welteinheit, wenn es keine konkurrierenden Staaten und Kriege mehr gibt, sondern nur noch eine Weltregierung oder Weltautorität existiert.

Die Furcht vor dem Sozialismus/Kommunismus ist mit Händen zu greifen. „Thiel hat Angst vor dem Antichrist und darunter versteht er eine Welt, in der alle Dinge geregelt werden, wo Vorschriften so dominierend werden, dass man keine naturwissenschaftlichen, technischen Fortschritte mehr machen kann, weil man solche Angst vor möglichen Gefahren hat," fasst der österreichische Theologe Wolfgang Palaver zusammen, der Thiel persönlich kennt. (4) Thiel fürchtet einen „Kontrollstaat", der die Kontrolle der Machenschaften der Übermonopole und großen Konzerne ins Visier nimmt, während er mit seiner Palantir-Software eine lückenlose Überwachung der Bevölkerung, von revolutionären Kräften und Bewegungen noch vorantreibt. Dieser Säulenheilige aus Trumps Götterhimmel hat übrigens auch bereits einen ersten Besetzungsvorschlag für die Armee des Antichristen: Greta Thunberg ist es, für ihn eine „Legionärin des Antichrists".

Dieser ganze pseudoreligiös verbrämte Unfug soll eine schrankenlose Herrschaft des internationalen Finanzkapitals und besonders der mächtigen Tech-Konzerne rechtfertigen. Doch dahinter steckt die Angst vor ihrem wirklichen Armageddon: Wenn das internationale Industrieproletariat und die Unterdrückten und Ausgebeuteten dieser Welt sich von dieser menschheitsgefährdenden Herrschaft befreien und die vereinigten sozialistischen Staaten der Welt aufbauen!