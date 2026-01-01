Ehrung von Lenin, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg am 11. Januar in Gelsenkirchen-Horst

... Wir möchten Sie/Euch herzlich einladen, an der Ehrung der Revolutionäre Wladimir Iljitsch Lenin, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg in Gelsenkirchen-Horst an der Gedenkstätte für Revolutionäre der Arbeiterbewegung in Deutschland teilzunehmen, die am Sonntag, den 11. Januar, von 12 Uhr bis 14 Uhr stattfinden wird. Sie findet jetzt ja schon traditionell parallel zum großen Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Gedenken in Berlin statt.



In der heutigen Zeit – wo weltweit der Faschismus erstarkt, mit gigantischer Aufrüstung und Militarisierung der Gesellschaft ein Dritter Weltkrieg vorbereitet wird, die begonnene Umweltkatastrophe eine wachsende Zahl von Menschen aus ihrer Heimat vertreibt, die Schere von Arm und Reich immer weiter auseinandergeht – da suchen immer mehr Menschen nach einer gesellschaftlichen Perspektive. Lenin, Luxemburg und Liebknecht standen und stehen für eine sozialistische Gesellschaft – befreit von Ausbeutung und Unterdrückung.

Mit unserem Gedenken an die drei Revolutionäre setzen wir gleich zu Beginn des Jahres ein Zeichen – es gibt eine grundsätzliche Alternative zum Kapitalismus. Viele im Internationalistischen Bündnis sehen sie im Sozialismus!



Noch nie gab es einen solch raschen Vertrauensverlust einer Regierung wie gegenüber der Merz/Klingbeil-Regierung. Aber die Alternative kann niemals die faschistische AfD sein! Weil sie die aggressivsten Kräfte der herrschenden Monopole vertritt und mit Faschisten wie Trump paktiert, ist der Antikommunismus der Kern ihrer faschistischen Weltanschauung.

Wir laden alle fortschrittlichen, demokratischen und revolutionären Kräfte dazu ein, sich an der Ehrung von Lenin, Liebknecht und Luxemburg am Sonntag, den 11. Januar, hier in Gelsenkirchen zu beteiligen. Es gibt die Möglichkeit, sich mit einem dreiminütigen Redebeitrag an der Kundgebung zu beteiligen – oder auch gerne mit einem kulturellen Beitrag entsprechend dem Anlass. Wir bitten um Anmeldung.

Der Ablauf ist bisher folgendermaßen geplant: Kundgebungsbeginn: 12 Uhr mit einem Musikbeitrag des Ruhrchors, Hauptredner (noch offen), weitere kulturelle oder Redebeiträge à drei Minuten am Lenin-Denkmal und den Gedenktafeln für Luxemburg und Liebknecht; wer möchte, kann Blumen ablegen. Im Bistro der Horster Mitte gibt es im Anschluss die Möglichkeit zum Aufwärmen und zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen oder Thüringer Bratwurst. Das Ende wird gegen 14 Uhr sein.