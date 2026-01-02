Ein Hinhörer und „Hingucker“ – die neue CD von Nümmes

Das anspruchsvolle Design ist voller Überraschungen, beispielsweise das Retro-Design der CD: Ist es wirklich eine CD oder doch eine Schallplatte im Single-Format?



Lassen wir uns von der Musik mitnehmen, besser gesagt vom Wind, der keine Grenzen kennt, besungen im ersten Liedtext. Die Mauern, die der Imperialismus errichtet hat, werden einstürzen, wenn „Menschen sich befreien“, so im zweiten Song.



„Handala“, der Symbolfigur des palästinensischen Widerstands, ist der folgende Song gewidmet. Orientalische Rhythmen tragen uns weiter zum Titelsong „Einheitsfront statt Einheitsbrei“, eine klare Ansage gegen Querdenker und für die Einheit gegen alle Imperialisten.



Diese Einheit „fest wie Gold im Stein“ besingt Nümmes im „Bergarbeitergruß aus dem Sudan“, sprachlich geschliffen gegen ihre Ausbeutung: „Wir schuften, um Gold zu befreien aus Erde, Sand und Stein zum Tagespreis bar auf die Hand, die Haut von Gift verbrannt.“ Ganz überraschend der achte Song „Freunde helft“ – ein Chanson, das stimmlich kraftvoll und zart mit Mundharmonika und Gitarre vorgetragen, zu Mut, Klarheit und Solidarität in bewegten Zeiten aufruft.



Die letzten vier Songs sind rockig zum Mitsingen und Abtanzen: „Haiways To Hell“, ein Abgesang auf die A 100, quer durch Berlin. „Taten, nicht nur Applaus“ ist eine Hommage an die „systemrelevanten Coronaheld*innen“, „Fight For our Future“ ein Aufruf zum Aufstand und zum Finale „Feuer unterm Dach“.



Die Songs zeigen Widersprüche auf und die Perspektive für eine befreite Welt. Sie fordern heraus, nachzudenken, mitzusingen und zu tanzen.

Hier kann die CD bestellt werden