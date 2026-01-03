Erklärungen verschiedener revolutionärer Organisationen

Erklärung der Revolutionären Kommunistischen Partei Argentinien: Wir verurteilen die barbarische militärische Aggression der USA gegen Venezuela

Wir verurteilen aufs Schärfste die brutale imperialistische Aggression der Trump-Administration gegen das venezolanische Volk und die Schwesterrepublik Venezuela.

Die heutigen Angriffe der Vereinigten Staaten in Caracas und anderen Teilen des Landes, die Verhaftung und Entführung von Präsident Nicolás Maduro und seiner Frau Cilia Flores sowie der Tod von venezolanischen Militärangehörigen und Zivilisten stellen einen schwerwiegenden Akt imperialistischer Einmischung dar.

Die Revolutionäre Kommunistische Partei verurteilt diesen kriminellen Verstoß gegen die venezolanische Souveränität und das Völkerrecht und bekundet ihre volle Solidarität mit Venezuela angesichts dieser kriegstreiberischen Eskalation.

Kein anderes Land hat das Recht, sich auf diese Weise in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates einzumischen. Nur das venezolanische Volk hat das Recht, über sein Schicksal zu entscheiden. Die US-Militärintervention beweist die Falschheit ihrer Argumente zum „Kampf gegen den Drogenhandel“. Der US-Imperialismus, im Kampf mit anderen imperialistischen Mächten um die Vorherrschaft in Lateinamerika und der Welt, strebt nach Venezuelas strategischen Ressourcen.

Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie der US-Imperialismus unter dem Vorwand der „Verteidigung der Demokratie“ Invasionen und Staatsstreiche angezettelt, Marionettenregierungen eingesetzt und Ressourcen geplündert hat, um in zahlreichen Ländern Krieg, Elend und Gewalt zu säen.

Wir verurteilen zudem die Komplizenschaft der Regierung Milei, die sich, getreu ihrer Politik der nationalen Kapitulation, den Plänen Washingtons unterordnet und Argentiniens historische Politik der Nichteinmischung und die lateinamerikanische Brüderlichkeit verrät.

Wir fordern ein sofortiges Ende der Angriffe, den Abzug der US-Truppen aus der Region, die sofortige Freilassung von Nicolás Maduro und seine Rückführung nach Venezuela.

Angesichts der imperialistischen Aggression rufen wir zu einer gemeinsamen Mobilisierung auf, um die US-Intervention in Venezuela zu verurteilen, das Selbstbestimmungsrecht der Völker zu achten und die Einheit Amerikas gegen jegliche imperialistische Aggression zu wahren.

Kommunistische Partei Griechenlands (Marxisten-Leninisten): Amerikanische imperialistische Mörder: Hände weg von Venezuela und seinem Volk! Sofortige internationale Solidarität und Verurteilung der Invasion!

Mit den heutigen Bombenangriffen auf Caracas, die Hauptstadt Venezuelas, verschärfen die amerikanischen imperialistischen Mörder ihre Einkreisung und Intervention in dem Land und fordern dessen vollständige Kapitulation und Unterwerfung. Getreu ihrer „Tradition“ und ihrer eigentumsorientierten Logik verlangen die amerikanischen imperialistischen Mörder die vollständige Ausrichtung Venezuelas auf ihre Pläne und die bedingungslose Übergabe seiner ressourcenreichen Gebiete.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden sie nicht zögern, das Blut eines weiteren Volkes zu vergießen, nach all den Verbrechen, die sie bereits auf der ganzen Welt begangen haben. Tatsächlich sind Trumps Aussagen, dass die US-Streitkräfte Präsident Maduro entführt haben und ihn in die USA bringen, ob bestätigt oder nicht, ein neues Kapitel in der Verletzung jedes Konzepts des sogenannten „Völkerrechts“, das nur dann gilt, wenn es der NATO und den USA passt.

Die amerikanische Intervention ist eine brutale Anwendung der „Monroe-Doktrin“, d. h. der Forderung, dass die westliche Hemisphäre das Lehensgut der Vereinigten Staaten sein soll, und bereitet den Boden für die Konfrontation im globalen Wettbewerb, der sich mit rivalisierenden imperialistischen Mächten abspielt, wobei der andauernde Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt steht.

Die Durchsetzung der Ambitionen der USA mit Waffengewalt zeigt allen Völkern der Welt, dass niemand vor dem imperialistischen Wettbewerb sicher ist, der sich zunehmend zu einem globalen Schlachthaus entwickelt. Das Mittelmeer, der Balkan, der Nahe Osten und unser eigenes Land sind allesamt Schlachtfelder in diesem blutigen Wettbewerb. Und die Haltung aller Regierungen unseres Landes an der Seite der Mörder zieht unser eigenes Volk in dieses Schlachthaus hinein, mit NATO-Stützpunkten, militärischer Ausrüstung und Budgets der EU und sogar der direkten Beteiligung Griechenlands an Kriegen. Daher muss diese Entwicklung als Weckruf für das griechische Volk und als Katalysator für die Teilnahme an antikriegerischen und antiimperialistischen Mobilisierungen dienen.

Jegliche Schritte der rivalisierenden Imperialisten Russland und China, in die Entwicklungen einzugreifen, zielen nicht darauf ab, den Völkern Frieden zu bringen und ihre Rechte zu verteidigen, sondern ihren eigenen Einfluss und ihre imperialistischen Interessen zu verteidigen. Die Eskalation des Wettbewerbs zwischen den USA, der NATO und der EU auf der einen Seite und Russland und China auf der anderen Seite bringt die Menschheit immer näher an den Albtraum eines Dritten Weltkriegs. In dieser düsteren Lage sind die Arbeiterklasse und die Massen nicht aufgefordert, sich zwischen den Imperialisten zu entscheiden, sondern ihren eigenen Kampf gegen den Imperialismus als Ganzes zu organisieren und zu entwickeln, gegen das System, das die Menschheit in den Tod treibt, um die Krise des Kapitals zu überwinden.

Jetzt, sofort, müssen wir die US-Aggression in Venezuela massiv verurteilen. Wir müssen unsere Solidarität mit dem venezolanischen Volk gegen das neue Verbrechen, das gegen es vorbereitet wird, bekunden. Wir müssen ihr Recht verteidigen, über ihr eigenes Land zu bestimmen und die Zukunft ihres Landes zu wählen, gegen ausländische Einmischung.