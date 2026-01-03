Erklärungen von ICOR-Organisationen

Erklärung der ICOR Amerika: Nein zum imperialistischen Terrorismus gegen das venezolanische Volk

In den frühen Morgenstunden dieses Samstags, dem 3. Januar, wurde das venezolanische Volk Opfer eines brutalen Terroranschlags der faschistischen Regierung von Donald Trump.



Die Stadt Caracas und andere Bundesstaaten und Regionen erwachten unter dem Donnern der Bombenangriffe von Flugzeugen und Hubschraubern, die den Luftraum überflogen und ein ganzes Volk in Angst und Schrecken versetzten, das sich weigert, seine Souveränität und seine natürlichen Ressourcen an diejenigen abzugeben, die immer davon ausgegangen sind, dass Amerika ihnen gehört.



Bei dieser kriminellen Aktion wurden der verfassungsmäßige Präsident der Bolivarischen Republik, Nicolás Maduro Moros, und seine Frau Cilia Flores entführt.

Angesichts dieses Staatsverbrechens liegen die Venezolaner auf den Straßen, um ihre Unterstützung für die Regierung von Nicolás Maduro zum Ausdruck zu bringen und die sofortige Freilassung von ihm und seiner Frau sowie den Rückzug der Invasionstruppen zu fordern.



Die venezolanischen Streitkräfte und alle Sicherheitsorgane bekräftigen ihre Loyalität gegenüber Präsident Nicolás Maduro und der Bolivarischen Revolution, behalten die Kontrolle über die Lage und rufen die Bevölkerung dazu auf, nicht die Besonnenheit zu verlieren und nichts zu tun, was den intervenierenden Kräften als Vorwand dienen könnte, um noch größere Verrücktheiten zu begehen.



Die Internationale Koordination revolutionärer Organisationen und Parteien (ICOR) solidarisiert sich uneingeschränkt mit der venezolanischen Nation und verurteilt nachdrücklich die militärische Intervention des US-Imperialismus auf ihrem Territorium.



Wir verteidigen aus Prinzip und aus Recht die Selbstbestimmung der Völker und fordern in diesem Sinne den sofortigen Rückzug der intervenierenden Kräfte aus Venezuela.



Ebenso lehnen wir die Haltung der internationalen Organisationen ab, die sich bisher nicht zu diesem Thema geäußert haben. Wir sind der Meinung, dass angesichts des Ausmaßes dieses terroristischen Aktes eine sofortige Verurteilung erfolgen muss.



Wir rufen alle revolutionären Organisationen Amerikas und der Welt auf, sich solidarisch mit der Bolivarischen Republik Venezuela zu erklären. Dieses Verbrechen betrifft nicht nur die venezolanische Nation, sondern gefährdet auch die Sicherheit anderer Länder, die sich der Vorherrschaft der USA in der Region widersetzen, wie beispielsweise Kuba, Kolumbien, Nicaragua und andere.

Weg mit der Yankee-Präsenz aus Venezuela und der Karibik!

Es lebe die Selbstbestimmung der Völker!

Es lebe die Bolivarische Revolution!

Revolutionäre Kommunistische Partei Uruguays – UP: Der US-Imperialismus blockiert Venezuela zur Unterstützung eines Staatsstreichs

Mit dem abgedroschenen Argument des Kampfes gegen den Drogenhandel errichtet der US-Imperialismus eine Seeblockade und schließt den Luftraum mit Dutzenden von Schiffen und seinem größten Flugzeugträger, wobei er Spezialeinheiten in mehreren Ländern der Region mobilisiert. Insgesamt hat er etwa 15.000 Soldaten mobilisiert.

Mehr als 20 Schiffe wurden bereits bombardiert und mehr als 80 Menschen getötet, darunter viele Fischer verschiedener Nationalitäten, ohne Beweise und ohne Gerichtsverfahren.

Gleichzeitig setzt diese Operation, die im August begonnen hat und seitdem immer weiter ausgeweitet wird, Millionen von Dollar als Belohnung für die Festnahme von Präsident Maduro und mehreren Führern der Regierung der Schwesterrepublik Bolivarische Republik Venezuela aus.

All dies, was bereits eine sehr schwerwiegende Intervention darstellt und dem viele Provokationen im Laufe der Jahre vorausgingen, hat zum Ziel, den Druck so weit wie möglich zu erhöhen, damit die derzeitige venezolanische Regierung stürzt, und falls dies nicht geschieht, in der Lage zu sein, Angriffe mit Raketen, Drohnen und anderen militärischen Mitteln direkt gegen Regierungsführer, hohe Militärs und strategische Infrastruktur durchzuführen.



Diese Aktionen würden zur Unterstützung eines Staatsstreichs durchgeführt, für den sie einen Teil der venezolanischen Streitkräfte benötigen und an dem die CIA und andere US-Behörden durch Korruption und andere Mittel aktiv arbeiten.

Laut verschiedenen Medien und Fachleuten ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich die Yankees nach einer derart umfangreichen militärischen Mobilisierung, die auch mit hohen wirtschaftlichen Kosten verbunden war, aus der Region zurückziehen, ohne diese Angriffe durchzuführen.

Die Lage in Venezuela, Kolumbien, das nun ebenfalls vom Faschisten Trump bedroht wird, und allen Ländern der Karibik, einschließlich Kuba, ist sehr ernst.

Das wahre Ziel dieser neuen Aggression des US-Imperialismus, der nach wie vor die weltweit führende wirtschaftliche, politische und militärische Macht ist, dessen Hegemonie jedoch im Niedergang begriffen ist und der sich in einem harten Wettstreit mit China in einer multipolaren Welt befindet, ist klar. Er beabsichtigt, die politische, wirtschaftliche und militärische Kontrolle in Lateinamerika und der Karibik so weit wie möglich auszubauen und die Monroe-Doktrin wieder vollständig aufzunehmen, wie er in seinem Bericht über die nationale Sicherheitsstrategie vom vergangenen November offen darlegt.

Das Problem der Yankees mit Venezuela ist nicht der Drogenhandel, sondern im Wesentlichen die Kontrolle über seine Reichtümer, vor allem das Erdöl, und die Unterbrechung seiner engen Beziehungen zu China, Russland, Iran und Kuba.

Angesichts dieser Situation bereiten sich die venezolanische Regierung und das heldenhafte brüderliche Volk auf den militärischen Widerstand gegen die Intervention der Yankees und den faschistischen Staatsstreich vor. Es ist unsere Aufgabe, als Arbeiterklasse und Völker des Kontinents größtmögliche Solidarität zu entwickeln.

Diese Solidarität muss ab sofort durch Taten zum Ausdruck gebracht werden, durch eine starke Mobilisierung der Bevölkerung, die angesichts der konkreten Angriffe einen Generalstreik beinhaltet, um gleichzeitig von der pseudoprogressiven Regierung der FA zu verlangen, dass sie ihr komplizenhaftes Schweigen aufgibt und diese neue Aggression des Yankee-Imperialismus international verurteilt.

Das Volk von Artigas zusammen mit dem von Bolívar: Yanquis raus aus unserem Amerika!

Es lebe der Kampf des brüderlichen venezolanischen Volkes und die internationale Solidarität!

Kommunistische Partei Marxisten-Leninisten (PCML), Dominikanische Republik: Yankees, haltet euch aus Venezuela raus!

Einmal mehr zeigt der US-Imperialismus seine alte Überzeugung, sich als Wächter der Welt zu betrachten, dem alle Nationen Gehorsam schulden. Unter diesem Gesichtspunkt begehen sie heute eine Handlung, die das Völkerrecht über die Achtung der Selbstbestimmung der Völker infrage stellt.



Venezuela wurde erneut von den mörderischen und invasiven Truppen des US-Imperialismus angegriffen. Die faschistische Regierung von Donald Trump, das politische Gesicht des Pentagons, hat ihre alte Drohung durch einen kriminellen Luftangriff auf venezolanischem Boden wahrgemacht. Die Marxistisch-Leninistische Kommunistische Partei verurteilt in diesem Sinne diese grobe militärische Intervention im Heimatland von Simón Bolívar und Hugo Chávez Frías und ruft gleichzeitig alle revolutionären und fortschrittlichen Kräfte der Dominikanischen Republik, Lateinamerikas und der Welt dazu auf, sich in diesem Sinne zu äußern.



Mit dieser Intervention wird nicht nur die Integrität des venezolanischen Volkes gefährdet, sondern die ganz Amerikas und der ganzen Welt.



Yanquis raus aus Venezuela!

Es lebe die Bolivarische Revolution!

Es lebe die Selbstbestimmung der Völker!