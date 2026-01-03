Erklärungen von revolutionären Kräften aus Venezuela

Erklärung von Voz Proletaria (Proletarische Stimme) / Venezuela: "Die Stunde der wahren Revolution ist gekommen!"

Wir wenden uns an das venezolanische Volk und die revolutionären Kräfte, an die Organisationen und sozialen Bewegungen, um Ihnen mitzuteilen, dass der abscheuliche Yankee-Imperialismus unseren heiligen Heimatboden angegriffen hat.



Er versucht auf brutalste Weise, den Traum und die Hoffnung auf ein freies, souveränes und demokratisches Vaterland im Keim zu ersticken. ‎

Die Feinde des venezolanischen Volkes, die parasitäre Pro-Yankee-Bourgeoisie und die faschistische Ultrarechte, feiern und bejubeln diese Barbarei und streben danach, die Macht zurückzugewinnen, um den Mut, die Entschlossenheit und die nationale Würde unseres Volkes mit Waffengewalt zu unterwerfen.

In dieser Zeit tiefer Erschütterung rufen wir die bolivarische Regierung und das gesamte Proletariat dazu auf, mit Einheit und Koordination in die Phase des Kampfes gegen den Feind überzugehen und mit vereinten Kräften voranzuschreiten, um der Rebellion der Staatenlosen, Verräter und Verräter entschlossen entgegenzutreten. Zerstört ihre Stellungen und setzt die Unternehmen in Gang, die auf Befehl der kapitalistischen Bosse zum Sturz der Regierung beitragen könnten, lasst die kleinbürgerliche Illusion der bürgerlich-demokratischen Revolution hinter euch und macht den Sprung zur sozialen Revolution, zum Arbeiter-, Bauern- und Kommunalstaat.

‎ Die ersehnte soziale Revolution ist gerade zwischen Bomben und Granaten entstanden, und die Bourgeoisie wird für ihren rücksichtslosen Plan teuer bezahlen müssen.

Lasst euch nicht zerstreuen, lasst euch nicht unterkriegen, die Stunde der wahren Revolution ist gekommen! ‎ Auf geht's!

Erklärung der Antiimperialistischen Revolutionären Volksunion (UPRA): Nein zu den gewalttätigen Aktionen des US-Imperialismus

Die Unidad Popular Revolucionaria Antiimperialista – UPRA (Antiimperialistische Revolutionäre Volksunion) wendet sich an alle Revolutionäre und Demokraten weltweit, um die gewalttätigen Aktionen der Agenten des US-Imperialismus zusammen mit ihren Partnern der NATO und des Mossad gegen das venezolanische Volk anzuprangern, das sich mutig einer weiteren imperialistischen Aggression entgegenstellt.



In den frühen Morgenstunden des Samstags, dem 3. Januar, kam es in der Hauptstadt Venezuelas zu Kriegshandlungen, bei denen die Festung Tiuna und andere offizielle Einrichtungen von Kampfflugzeugen angegriffen wurden.



Bislang wissen wir von einer gewalttätigen Aktion, aber zum Zeitpunkt dieser Erklärung ist das Ergebnis dieser hinterhältigen Aggression noch unbekannt.



Unabhängig davon, was geschehen ist und welche Folgen dies haben mag, steht fest, dass das Volk Venezuelas, das Widerstand leistet und kämpft, bereit ist, sich dem imperialistischen Feind in jedem möglichen Szenario zu stellen.



Von der UPRA aus rufen wir alle unsere Mitglieder, Freunde und Genossen in Venezuela und auf der ganzen Welt dazu auf, die vom imperialistischen Block der USA und der EU geförderte Eskalation der Gewalt ANZUPRANGERN und BEREIT ZU SEIN, das tapfere Volk Venezuelas, das Widerstand leistet und gegen die imperialistische Aggression kämpft, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln ZU UNTERSTÜTZEN.