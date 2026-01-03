Erste Berichte von Protestaktivitäten in Deutschland

04.01.: Aus Berlin wird von einer Protestkundgebung vor dem Brandenburger Tor mit ca. 300 Teilnehmern berichtet, u.a. dem Lateinamerika-Verein, der Friko, Jugend gegen Krieg und Aufrüstung, Die Linke, BSW, DKP/SDAJ,DIDF/Internationale Jugend, MLPD/REBELL, Solidarität International, Palästina-Aktivisten, Gewerkschafter und weiteren ...

04.01.: In Nürnberg wurde kurzfristig eine Protestkundgebung am Samstag Abend organisiert. Es kamen ca 150 Menschen zusammen, die Ihren Friedenswillen und Solidarität mit dem venezolanischen Volk ausdrückten. In den Kurzreden kamen hauptsächlich scharfe Kritiken am US Imperialismus zur Sprache und die Bereitschaft Widerstand gegen Militarismus, Krieg und Faschismus zu leisten. Die Reden wurden gehalten von der DKP, SDAJ, SOLID, Friedensforum, KKE, MLPD und andere. Desweiteren waren Leute von der Linken, dem Bündnis Nazi Stopp, OA und Prolos da - alle bereit, weiter für einen aktiven Frieden und gegen die Militarisierung in Deutschland vorzugehen. Wir luden zur Montagsdemo am Montag, den 5.1. um 17.30 Uhr zur Lorenzkirche ein, wo wir das Thema vertiefen wollen.