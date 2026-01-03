Es hat sich wieder gelohnt ...

Nach jeder Einheit (1,5 Std.) gab es eine Pause. Anschließend fand eine Diskussionsrunde statt, um Fragen zu klären und das Gelesene zusammenzufassen. Ich habe jetzt einen besseren Überblick über die Zusammenhänge im Nahen Osten, welche die zensierte Medienwelt uns bewusst verschweigt.

Zwischendurch wurde man liebevoll mit Essen und Trinken versorgt. Außerdem haben wir am ersten Nachmittag die Gedenkstätte Bullenhuser Damm besucht. Sie erinnert an 20 jüdische Kinder und mindestens 28 Erwachsene, die am 20. April 1945 im Keller des Gebäudes von SS-Männern brutal ermordet wurden.

Mir ist es diesmal ein Bedürfnis, meine Gedanken und Erfahrungen mitzuteilen, um damit alle zu motivieren und Mut zu machen, sich weiterzubilden, aber vor allem aufzurufen, sich selbst Durchblick zu verschaffen!

Allen ein gutes erfolgreiches neues Jahr!