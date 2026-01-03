Hamburg
Es hat sich wieder gelohnt ...
Es hat sich wieder gelohnt, nach Hamburg zu fahren, um dort zwischen Weihnachten und Silvester an den beiden Studientagen teilzunehmen.
Für mich, ich arbeite seit über 40 Jahren als Reinigungskraft (im Volksmund „Putzfrau“ genannt), ist die Teilnahme zum festen Bestandteil geworden.
Nachdem ich von allen herzlich empfangen wurde, starteten wir zunächst mit einer Gesprächsrunde über die aktuelle Politik. In ruhiger Atmosphäre widmete wir uns dann intensiv und konzentriert der Broschüre "Was ist die Perspektive des palästinensischen Befreiungskampfs?"
Kampf gegen den drohenden Flächenbrand in Nahost. Was ist die Perspektive des palästinensischen Befreiungskampfs?
42 Seiten
5 €
Nach jeder Einheit (1,5 Std.) gab es eine Pause. Anschließend fand eine Diskussionsrunde statt, um Fragen zu klären und das Gelesene zusammenzufassen. Ich habe jetzt einen besseren Überblick über die Zusammenhänge im Nahen Osten, welche die zensierte Medienwelt uns bewusst verschweigt.
Zwischendurch wurde man liebevoll mit Essen und Trinken versorgt. Außerdem haben wir am ersten Nachmittag die Gedenkstätte Bullenhuser Damm besucht. Sie erinnert an 20 jüdische Kinder und mindestens 28 Erwachsene, die am 20. April 1945 im Keller des Gebäudes von SS-Männern brutal ermordet wurden.
Mir ist es diesmal ein Bedürfnis, meine Gedanken und Erfahrungen mitzuteilen, um damit alle zu motivieren und Mut zu machen, sich weiterzubilden, aber vor allem aufzurufen, sich selbst Durchblick zu verschaffen!
Allen ein gutes erfolgreiches neues Jahr!