Finale eines ereignisreichen Jahres

Nach einem schmackhaftem und vitaminreichen Abendessen eröffneten unsere Musiker mit Folk-Musik zum Mitsingen das Programm. Mit einem gemeinsamen Jahresrückblick in 28 Stationen ließen die MLPD und ihr Jugendverband REBELL das Jahr 2025 Revue passieren.

Der große Einsatz Heilbronner Aktivistinnen und Aktivisten u.a. beim Rebellischen Musikfestival und beim Sommercamp, bei der Internationalen Automobilarbeiterkonferenz, zahlreichen antifaschistischen und Friedensaktivitäten und zuletzt beim theoretischen Seminar der Weltfrauen in Nepal wurden gewürdigt. Die internationale Zusammenarbeit der Arbeiter-, Frauen und Umweltbewegung war dabei ein roter Faden.

Am meisten Anklang fanden die Bilder aus dem Organisationsleben der Rotfüchse. Die Umweltgewerkschaft und der Frauenverband Courage beteiligten sich mit eigenen Beiträgen am Programm. Brigadisten warben für die Gaza-Soli-AG des REBELL und den Aufbau von „Palästina muss leben“ in Solidarität International. Unser erfahrener DJ fand für jeden Geschmack die passende Tanzmusik. Das fröhliche Fest lockte junge Leute aus der Nachbarschaft an, die kurz vor Mitternacht anklopften, ob sie bei uns mitfeiern können.