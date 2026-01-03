P.E.N.E.N. verurteilt die brutale militärische Intervention der USA in Venezuela! 18 Uhr Demo

"Wir verurteilen die US-Intervention in Venezuela und die gangsterhafte Entführung seines Präsidenten. Alle treffen sich heute um 18 Uhr im Eleftherias-Park (in Athen) und marschieren zur US-Botschaft. P.E.N.E.N verurteilt die brutale militärische Intervention der USA in Venezuela. Die Intervention und die Entführung des gewählten Präsidenten des Landes bestätigen erneut den imperialistischen, aggressiven und räuberischen Charakter der USA. ...

Sie ist eine Fortsetzung der amerikanischen Interventionen im Nahen Osten, in den arabischen Ländern, in Afghanistan und in vielen anderen Ländern der Welt. Wir stehen an der Seite des venezolanischen Volkes und bekunden unsere uneingeschränkte Solidarität mit seiner Verteidigung gegen die USA und Präsident Trump, der wie ein internationaler Revolverheld agiert und die Völker der Welt mit Blut überzieht, um sich ihre Reichtümer anzueignen. Es handelt sich um einen Akt extremer staatlicher Terrorisierung, der nach der Luftblockade des Landes und den aggressiven Aktionen in den Hoheitsgewässern Venezuelas eskaliert und offen und täglich eine militärische Intervention ankündigt.

Dieser Gangster hatte die Ambition, mit den Kräften, die ihn unterstützen, den Friedensnobelpreis zu beanspruchen!!! Sein Ziel ist es, den unabhängigen Geist des venezolanischen Volkes zu unterwerfen, indem er eine Marionettenregierung einsetzt, die die natürlichen Reichtümer des Landes an das amerikanische Kapital abtreten wird. Wir rufen alle Arbeiterinnen und Arbeiter auf, heute um 18 Uhr ihre antiimperialistische Präsenz bei der Solidaritätskundgebung für das venezolanische Volk im Park der Freiheit und beim Marsch zur amerikanischen Botschaft kraftvoll und massiv zu zeigen. Hände weg vom venezolanischen Volk, seiner territorialen Souveränität und Unabhängigkeit!"