Hände weg von Venezuela! Webinar der Einheitsfront am 18. Januar 2026

Liebe Freundinnen und Freunde!

Verbunden mit herzlichen und kämpferischen Grüßen zum Jahreswechsel laden wir euch herzlich zu einem außerordentlichen Webinar der Einheitsfront am 18. Januar 2026 ein! Aufgrund der aktuellen Angriffe der USA auf Venezuela - jetzt erstmals auch auf das Festland - und alle fortschrittlichen Kräfte der Region sowie der damit einhergehenden Verschärfung der Kriegsgefahr findet das Webinar außer der Reihe statt.

Die 5-minütigen Einleitungsbeiträge werden diesmal sämtlich aus Amerika kommen! Auch als Ergebnis der Zimmerwald-Konferenz 2.0 freuen wir uns sehr, dass kompetente Rednerinnen und Redner aus Argentinien, Kolumbien, Venezuela, Brasilien, Dominikanische Republik, Uruguay und USA uns ihre Sicht der Dinge, die Hintergründe der Attacken und gemeinsame Handlungsvorschläge darlegen werden.

Wir freuen uns auf eine spannende internationale Diskussion - wo nötig gerne kontrovers, vor allem aber einigend in Bezug auf gemeinsame Positionierung und Aktivitäten. In der Diskussion nach den Einleitungsbeiträgen kann sich jede/r beteiligen mit einer Redezeit von 2 Minuten; auch diese Beiträge möglichst bis zum 15.01.26 an uns schicken, damit sie vorab übersetzt werden können.

Herzliche und kämpferische Grüße,

Monika Gärtner-Engel Edithluz Castro

Co-Präsidentinnen United Front