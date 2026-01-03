Herzliche und kämpferische Neujahrsgrüße der MLPD

Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, wir bedanken uns herzlich für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Das neue Jahr wird große Herausforderungen, Krisen sowie Chancen mit sich bringen. In diesen bewegten Zeiten werden wir auch im neuen Jahr den Kampf für eine Zukunft der Menschheit im echten Sozialismus führen. Alles Gute zum neuen Jahr!

Warmest militant greetings for the New Year!

En iyi ve militan selamlar ve mutlu bir yeni yıl!

!أطيب التحيات والتحية النضالية وسنة جديدة سعيدة

¡Saludos cordiales combativos y feliz año nuevo!

Salutations cordiales et combatives pour la nouvelle année !

Наилучшие и воинственные поздравления и счастливого

Нового года!

Neujahrskarte der MLPD (pdf)