Herzliche und kameradschaftliche Neujahrsgrüße von der Communist Party of Iran

Wir beginnen das Jahr 2026 in einer Zeit, in der unsere Welt mehr denn je den Sozialismus braucht. Der Sozialismus ist nicht nur notwendig geworden, um Armut, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Krieg, Umweltkatastrophen und Unsicherheit zu beseitigen, sondern auch, um den Planeten, auf dem wir leben, zu erhalten. Diese Situation ist nicht das Ergebnis von Misswirtschaft oder falscher Politik dieser oder jener Partei oder Person, sondern vielmehr das Ergebnis der strukturellen Krise des kapitalistischen Systems.(...)

In den letzten Tagen hat sich der Kampf und die Konfrontation zwischen der revolutionären Bewegung des iranischen Volkes und der islamischen Regierung im Iran durch die Ausweitung breiter Massenproteste gegen Inflation, Armut, Unterdrückung und die systematische Korruption des Regimes sowie durch Unsicherheit und eine Atmosphäre des Krieges mit anderen Ländern deutlich manifestiert. Die Arbeiter- und sozialistische Bewegung im Iran steht vor einer entscheidenden Phase ihrer Geschichte. Gleichzeitig sehen wir uns mit einem imperialistischen Medienapparat konfrontiert, der durch falsche und antikommunistische Propaganda versucht, dem iranischen Volk eine pro-westliche und pro-israelische Alternative aufzuzwingen, während wir uns im Kampf gegen ein faschistisches System befinden. In diesem entscheidenden Kampf ist die Notwendigkeit internationaler Solidarität und aktiver Unterstützung für die sozialistische Bewegung im Iran mehr denn je spürbar.

Mit kameradschaftlichen Grüßen und in Solidarität und Kampf für den Sozialismus Seite an Seite, Kommunistische Partei Irans