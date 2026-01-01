Internationale Neujahrsgrüße

In Neuseeland, Samoa, Tonga, den Fidschi-Inseln und dem nordöstlichsten Zipfel Russlands begann 2026 zwölf Stunden früher als in Deutschland. Und während unsereiner am 1. Januar gegen 11 Uhr MEZ schon zur Neujahrswanderung aufgebrochen ist, erreicht das neue Jahr Alaska, Hawai und Tahiti. Und es wird Zeit für einen kleinen Einblick in Neujahrsgrüße aus aller Welt.

Aus Griechenland von Michalis und der Gewerkschaft PENEN

Michalis Aivaliotis, unser Freund von Stand by me Lesvos, wünscht Frieden und Hoffnung, Ειρηνη και ελπιδα για ολους.

Der Vorstand der Gewerkschaft PENEN wünscht ein gutes und friedliches neues Jahr 2026! Der Gewerkschaftsvorsitzende Antonios besuchte eine Blockade der griechischen Klein- und Mittelbazern, die seit 30 Tagen für ihre lebenswichtigen Forderungen kämpfen. Antonios berichtet von den kämpfenden Bauern: "Weder die Unterdrückung noch die Aufrufe zu vorgetäuschten Dialogen noch die Verleumdungen und Spaltungsversuche konnten uns brechen. Unser Zorn und unsere Entschlossenheit gegenüber der Unnachgiebigkeit der Regierung sind noch stärker geworden. Wir rufen die Blockaden auf, an der neuen landesweiten Versammlung teilzunehmen, die am Sonntag, dem 4. Januar, um 12 Uhr mittags in Malgara stattfinden wird. Dort werden wir die weiteren Schritte besprechen. Wir sagen es noch einmal: Wir werden nicht zurückweichen. Wir werden nicht mit gesenktem Kopf abtreten. Wir begrüßen das Jahr 2026 kämpferisch, zusammen mit unseren Kollegen, unseren Familien, dem ganzen Volk."

Von der revolutionären Weltorganisation ICOR an ihre Mitglieder

,,Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde! Ein sehr turbulentes und erfolgreiches Jahr 2025 liegt hinter uns. Mit vielen antiimperialistischen, antifaschistischen, revolutionären Aktivitäten in unseren Ländern, mit dem Al-Awda-Pakt, mit unserer Solidarität 'Palästina muss leben' und der Konferenz Zimmerwald 2.0. hat sich unser Zusammenhalt gestärkt. Unser Ziel einer befreiten Welt im Sozialismus und Kommunismus verlieren wir nie aus den Augen."

Monika Gärtner-Engel, ICOR-Hauptkoordinatorin; Hatem Laouini, stellvertretender ICOR-Hauptkoordinator

Von den Ulmer Freidenkerinnen und Freidenkern - aus ihrem Kalender 2026

Darum laßt uns alles wagen,

Nimmer rasten, nimmer ruhn.

Nur nicht dumpf so gar nichts sagen

Und so gar nichts woll´n und tun.

Nur nicht brütend hingegangen,

Ängstlich in dem niedern Joch,

Denn das Sehen und Verlangen

Und die Tat, sie blieb uns doch.

Von Karl Marx aus "Gedichte"

Vom internationalen Hafenarbeitererfahrungsaustausch

We wish all dockworkers, seafarers and their families a healthy and happy new year 2026!

Neujahrskarte der Dockers