Kölner Gruppe von "Palästina muss leben" gegründet

Die Delegierten der Initiativgruppe berichteten von der erfolgreichen Gründungsversammlung. Wir waren uns einig, dass es genau richtig war, die Initiativgruppe entgegen Zögerlichkeiten noch kurzfristig ins Leben zu rufen. Denn erst durch die gemeinsamen organisierten Strukturen, Treffen, Überlegungen für unsere Aktivitäten kann jeder und jede auch Verantwortung übernehmen.

Zwei wollen zusammen in Apotheken nach Spenden von Medizin fragen, eine junge Rettungssanitäterin fragt bei ihrer Arbeit, wir wollen eine Spendengala wie in Gelsenkirchen am 1. November auf die Beine stellen. Wichtig ist uns dabei, im Vorfeld viele Palästinenser und Gaza-Initiativen in Köln für die Zusammenarbeit zu gewinnen. Eine zeigte begeistert ein Foto von ihrer Spendensammlung am Vorabend: Ein 100-Euro-Schein war bei den 178 Euro dabei! Sie hatte auf der wöchentlichen Kölner Gaza-Soli-Demo "March for Liberation" die Gründung "Palästina muss leben" bekannt gemacht.

Am Abend des 20.12. ließen wir das Jahr gemeinsam bei einem Nachbarschaftsfest mit Glühwein, Suppen und Crepes ausklingen - der Überschuss der Spendendose floß auch in das Gaza-Projekt, da waren sich alle Nachbarn einig: 355 Euro. Ein Grundschüler gab 20 Euro seines Taschengeldes - die internationale Solidarität ist und macht stark.