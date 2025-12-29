Syrien
Latakia: Demo für Föderalismus
Tausende alawitische Demonstranten versammelten sich am Sonntag auf dem Azhari-Platz in der Stadt Latakia, sie verurteilten den Bombenangriff auf die Ali-ibn-Abi-Talib-Moschee in Homs am Freitag und forderten ein dezentrales politisches System in Syrien und die Freilassung Tausender alawitischer Gefangener. Nach etwa zwei Stunden der Demonstration fielen vor Ort Schüsse aus unbekannter Richtung. Daraufhin feuerten Sicherheitskräfte in die Luft, woraufhin die Demonstration im Chaos versank und Demonstranten Verletzte zu Fuß wegtrugen. Weitere Proteste gab es in den Provinzen Tartus an der Mittelmeerküste und in Homs und Hama in Zentralsyrien.