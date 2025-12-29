"Louis van Beethoven"

Ein gelungenes Porträt des bahnbrechenden Komponisten, der in der Zeit des Umbruchs von der feudalen zur bürgerlichen Klassengesellschaft lebte.

Seine Kritik am Adelsstand wird besonders hervorgehoben. Das Buch "Die Krise der bürgerlichen Gesellschaftswissenschaften, der Religion und der Kultur" von Stefan Engel und Monika Gärtner-Engel würdigt Beethovens Lebenswerk: "Er...nahm alles Wertvolle der Musiktradition auf, strich Überholtes rücksichtslos und entwickelte vorherige Formprinzipien zu einer neuen Qualität weiter."

In der ARD-Mediathek ist der Film noch anzuschauen.