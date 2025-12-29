Die arbeitenden und unterdrückten Menschen der Welt und die sie vertretenden führenden kommunistischen Parteien des Proletariats gedenken Mao Zedongs jedes Jahr am 26. Dezember, um ihr Engagement für die schöpferische Anwendung von Maos ideologischen und politischen Beiträgen im Kontext ihrer jeweiligen Länder zum Ausdruck zu bringen.

Mao wandte den Marxismus-Leninismus auf kreative Weise an, um das chinesische Arbeitervolk von der doppelten Unterdrückung durch Imperialismus und Feudalismus zu befreien und den wissenschaftlichen Sozialismus durch die Vollendung der Neuen Demokratischen Revolution in China aufzubauen. Dabei stärkte er die ideologischen und politischen Waffen des Weltproletariats durch seine bedeutenden Beiträge zu allen drei Säulen des Marxismus: Philosophie, politische Ökonomie und wissenschaftlicher Sozialismus.

Philosophie

Mao hat Philosophie auf einfache Weise erklärt, indem er philosophische Theorie mit revolutionärer Praxis verknüpfte. Zu seinen wichtigsten philosophischen Werken zählen Schriften wie „Über die Praxis“, „Über Widersprüche“, „Der richtige Umgang mit Widersprüchen im Volk“ und „Woher kommen richtige Gedanken?“. In „Über die Praxis“ hat er überzeugend dargelegt, dass Praxis und Wissen ineinander übergehen und sich im Streben nach absoluter Wahrheit durch Praxis-Wissen-Praxis zirkulär weiterentwickeln. Dies ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Erkenntnistheorie. ...

Politische Ökonomie

Maos Synthese, dass der sich in halbfeudalen und halbneokolonialen Ländern entwickelnde bürokratische Kapitalismus der Feind der proletarischen Revolution ist und dass das Fundament des wissenschaftlichen Sozialismus nicht darauf errichtet werden kann, hat den ökonomischen und politischen Charakter der kapitalistischen Revolution in den unterdrückten Ländern verdeutlicht. Er entwickelte das nationale Kapital durch die neue demokratische Revolution und trieb die wissenschaftlich-sozialistische Revolution auf deren Grundlage voran. ...

Wissenschaftlicher Sozialismus

Die neue demokratische Revolution, die sich in der Führung des Proletariats und der demokratischen Diktatur des Volkes, den drei magischen Waffen Partei, Armee und Revolutionsfront, der strategischen Linie des langfristigen Volkskrieges und dem Prinzip der Errichtung von Basisgebieten manifestierte, bildete die Handlungslinie für die Revolution in den vom Imperialismus unterdrückten halbfeudalen und halbneokolonialen Ländern. Nach Abschluss der neuen demokratischen Revolution in China betonte Mao den Aufbau des wissenschaftlichen Sozialismus. Während der gesamten sozialistischen Ära existierte der Klassenkampf, und es war ungewiss, wer gewinnen würde – die Bourgeoisie oder das Proletariat. ...

Von 1966 bis 1976 führte Mao in China die Große Proletarische Kulturrevolution unter der Diktatur des Proletariats gegen die Revisionisten, die hohe Positionen in Partei und Regierung erreicht hatten. Mao löste das Problem der Weltanschauung, indem er erklärte, dass auf dem Weg vom Sozialismus zum Kommunismus möglicherweise Hunderte von Kulturrevolutionen unter der Diktatur des Proletariats notwendig sein könnten. ...