MLPD begrüßt Arbeiterinnen und Arbeiter zum Neujahrsempfang

Mitglieder und Freunde bauen Tische und ihre Fahne auf. Glühwein und leckerer hallescher Straßenbahnfahrer-Kaffee werden platziert. Die MLPD Halle empfängt die Kolleginnen und Kollegen der Nachtschicht und der beginnenden Frühschicht zum Neujahrsempfang.



Das hat Tradition. Bei Glühwein und Kaffee wird sich gegenseitig ein gesundes neues und ein kämpferisches 2026 gewünscht, geplauscht und diskutiert.



Spenden für die Menschen im Gaza füllen die Büchse. Viel mehr als letztes Jahr kommt da zusammen. Das Parteiprogramm wird verkauft und über die Mitgliedschaft im Jugendverband REBELL und in der MLPD wird gesprochen. Kontaktdaten werden ausgetauscht und Verabredungen werden getroffen. Ein durchaus gelungener Neujahrsempfang, für die Arbeiter und ihre revolutionäre Arbeiterpartei, die MLPD.