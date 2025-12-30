... Eine kurze Anmerkung zur Weihnachtssprache von Präsident Steinmeier. Ich denke, der Artikel auf Rote Fahne News vom 27. Dezember lässt hier eine „Steilvorlage“ liegen.



Was war die Kernbotschaft des Präsidenten? „IN DER DUNKELHEIT ERSTRAHLT EIN LICHT.“ Mit „Dunkelheit“ fasste er „die Krisen und Kriege in der Welt, die Unsicherheiten vor der Zukunft“ zusammen.



Üblicherweise greifen Staatsoberhäupter solche Stimmungen im Volk auf, um mit Zweckoptimismus auf ein besseres neues Jahr einzuschwören. Steinmeier machte jedoch gar nicht erst den Versuch, einen Weg zur Überwindung von Krisen und Kriegen zu skizzieren. Das „Licht“ in seinem Bild sind Gruppen und Vereine, die sich „gemeinsam mit anderen auf die Suche nach Orientierung, nach Zielen“ machen.



Uns hat er damit nicht gemeint. Aber wir erleben, z. B. bei unseren Silvesterfeiern, das von ihm so hochgelobte „Engagement so vieler für eine bessere Welt“. „Die kleinen Dinge, bei denen jede und jeder von uns sein Bestes gibt“ – das beruht im Leben von MLPD, REBELL, ROTFÜCHSE und ihren Bündnispartnern auf einer klaren Perspektive. In diesem Sinne kann man das Steinmeier-Zitat vom Kopf auf die Füße stellen – mutig ins neue Jahr!

Herzliche Grüße aus Heilbronn.

