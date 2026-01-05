Protestkundgebung am Brandenburger Tor

Zahlreiche Vertreter verschiedenster fortschrittlicher Organisationen verurteilten den brutalen völkerrechtswidrigen Angriff des faschistischen US Präsidenten Trump gegen die Souveränität des venezolanischen Volkes. MLPD und REBELL beteiligten sich aktiv. Empörend ist auch die Entführung des venezolanischen Präsidenten Maduro und seiner Frau in die USA und deren Gefangenennahme. Viele Vertreter warnten davor, dass Aggression der USA die akute Weltkriegsgefahr sich enorm verschärft und dass dagegen der Widerstand weiter organisiert werden muss. Einzelne Redner hoben hervor, wie wichtig die Zusammenarbeit der verschiedensten Organisationen gegen den aggressiven Feldzug des US Imperialismus ist. Es wurde aber auch die Bundesregierung kritisiert, von der kein Wort der Kritik an der US-Regierung zu hören ist und sie aufgefordert, sich klar gegen Trump zu stellen. Einzelne Sprecher stellten den Zusammenhang zur Einführung der Wehrpflicht in Deutschland her und kritisierten, dass auch von Deutschland aus Krieg vorbereitet werde.