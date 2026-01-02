Schreckliche Brandkatastrophe in Crans Montana

Noch ist nicht komplett geklärt, wie es zu der Tragödie kommen konnte. Die Ermittler gehen davon aus, dass Tischfeuerwerk an Flaschen montiert und durch den Raum getragen wurde. Dabei kam es zu nah an die Decke des Raums. Hauptsächlich war wohl das Brandphänomen "Flashover" für die katastrophale Entwicklung des Feuers verantwortlich. Es entsteht ein Selbstentzündungsmechanismus, der extrem und sehr schnell wirkt. Gab es nur eine einzige kleine Treppe als Ausgang aus dem Kellerraum? Das alles ist noch nicht aufgeklärt. Völlig verstörte Augenzeugen berichten, dass Menschen komplett verkohlt wurden.

Wir senden Grüße der Anteilnahme an die Angehörigen der Todesopfer und an die verletzten Menschen. Die meisten waren wohl sehr jung.