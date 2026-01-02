Schwungvolle Silvesterfeier in Hamburg

Zur guten Stimmung trug auch ein Schwung junger Leute von Young Struggle bei, mit denen sich in den letzten Monaten eine gute Zusammenarbeit entwickelt hat. Gäste konnten wir auch aus dem Umland von Hamburg begrüßen.

Die Begrüßung war mit einem schönen Jahresrückblick in Bildern verbunden. In Tanzpausen gab es Lieder, auch von der Küste, zum Mitsingen. Beim Lied „Jeder Traum, an dem ich mich verschwendet ... alles hat am Ende sich gelohnt“ gedachten wir der weltweiten Befreiungskämpfe und der Befreiungskämpferinnen und -kämpfer. Den aktuellen Aufschwung der Kämpfe im Iran würdigten wir besonders.

Die Tombola-Lose waren schnell ausverkauft. Nach der gehaltvollen und mutmachenden Neujahrsansprache sangen wir begeistert die Internationale und stießen auf das neue Jahr an. Die Feier ging weiter, einige probierten sich auch beim Bleigießen.