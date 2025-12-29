Silvesterfeier von MLPD, REBELL und Rotfüchsen

Am 31. Dezember gibt es im Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, 45899 Gelsenkirchen, ein tolles Programm mit vielen Highlights. Ein internationales Buffet erwartet die Gäste. Musik und Tanz bis in den Morgen mit den DJs Jens und Carsten wird es geben. Lustige Sketche und ein buntes Unterhaltungsprogramm haben ebenso ihren Platz wie die traditionelle Mitternachtsansprache.

Der Eintritt beträgt 22 Euro, ermäßigt 16 Euro. Das Essen und ein Glas Sekt sind inklusive. Ohne Essen beträgt der Eintritt 12 Euro. Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren bezahlen 6 Euro Eintritt. Für Familien (zwei Erwachsene und zwei Kinder) beträgt der Eintritt 50 Euro, ermäßigt 40 Euro. Auch hier sind Essen und ein Glas Sekt oder Orangensaft inklusive. Ab 19 Uhr ist Einlass. Die Party beginnt um 20 Uhr. Karten können unter mlpd@gelsenkirchen.de bestellt werden.