Silvesterfeiern von MLPD, REBELL und Freunden
Silvesterplayliste aktualisiert
Damit die Silvesterfeiern von MLPD, REBELL und Freunden rauschende Feste werden, haben wir für euch bei Spotify die DJ-Partyliste vom letzten Jahr um aktuelle und politisch interessante Lieder aktualisiert.
Sie ist eine Mischung aus verschiedenen Genres und enthält auch fortschrittliche und internationale Musikrichtungen. Sie heißt "MLPD Silvesterparty 2025".
Es empfiehlt sich, dass ihr das mit Spotify-Premium abspielt, da sonst regelmäßig Werbung geschaltet wird. Ihr könnt auch die Lieder in andere Abspielaccounts einfügen (Amazon, Apple etc.). Meist hat am Ort jemand einen Account dafür.
Unser Tipp: Beim Musikmachen immer auf die Leute einstellen, zum Beispiel örtliche Klassiker (Hagen: Sauerland) oder Vorlieben für Musikrichtungen (Schlager, Rock etc.) hinzufügen.
Viel Spaß beim feiern