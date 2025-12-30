Silvesterplayliste aktualisiert

Sie ist eine Mischung aus verschiedenen Genres und enthält auch fortschrittliche und internationale Musikrichtungen. Sie heißt "MLPD Silvesterparty 2025".

Es empfiehlt sich, dass ihr das mit Spotify-Premium abspielt, da sonst regelmäßig Werbung geschaltet wird. Ihr könnt auch die Lieder in andere Abspielaccounts einfügen (Amazon, Apple etc.). Meist hat am Ort jemand einen Account dafür.

Unser Tipp: Beim Musikmachen immer auf die Leute einstellen, zum Beispiel örtliche Klassiker (Hagen: Sauerland) oder Vorlieben für Musikrichtungen (Schlager, Rock etc.) hinzufügen.

Viel Spaß beim feiern

Hier auch der Link, falls ihr die Liste nicht findet: