+++ Protestkundgebungen und -demonstrationen +++
Solidarität mit dem Volk von Venezuela gegen faschistische US-Aggression!
Der faschistische US-Präsident bestätigt den völkerrechtswidrigen großangelegten Überfall auf Venezuela und die Entführung des Präsidenten Maduro. Weltweit gibt es Proteste! Die MLPD verurteilte den faschistischen Überfall umgehend. Trump kündigte für 17 Uhr deutscher Zeit eine Pressekonferenz an. Wir veröffentlichen hier Termine von Protestkundgebungen und -demonstrationen.
- Athen: 3. Januar 18 Uhr Demo vom Eleftherias-Park zur US-Botschaft
- Berlin: 3. Januar 2026, 18 Uhr, vor der US-Botschaft, Pariser Platz 2. Die MLPD Berlin ruft dazu auf, sich an der Kundgebung "Hands off Venezuela" zu beteiligen. Auch die Neue Friedensbewegung unterstützt die Protestkundgebung.
- Bonn: 3. Januar 2026, Kundgebung 17:00 Uhr Friedensplatz gegen den Angriff auf Venezuela
- Dresden: Montag, 5. Januar 2026, 18 Uhr, Prager Straße, gegenüber Globetrotter. Die Dresdner demokratische Montagsaktion ruft auf zu einer außerordentlichen Protestaktion "Hände weg von Venezuela" auf.
- Düsseldorf: Sonntag, 4. Januar, Oberbilker Markt, dann Demo zum US-Konsulat
- Essen: 3. Januar 16 Uhr vor dem Limbecker Einkaufszentrum
- Frankfurt a. M.: 3. Januar, 18:00 Uhr, Paulplatz
- Gera: 3. Januar 2026, 14 Uhr, vor dem Stadtmuseum (gegenüber Arcaden). Kundgebung des Internationalistischen Bündnisses: "Solidarität mit dem Volk Volk Venezuelas gegen die US-Aggression!" Die Kundgebung findet auf einer überparteilichen, antifaschistischen Grundlage statt.
- Hamburg: 3. Januar 2026 18 Uhr Hachmannplatz. Diverse Organisationen haben zu einer spontanen Tag-X-Kundgebung aufgerufen
- Köln: Am heutigen 3. Januar findet um 17 Uhr eine Protestkundgebung auf dem Kölner Rudolfplatz gegen den Überfall des US Imperialismus auf Venezuela statt!
- Leipzig: 3. Januar, 18 Uhr, Kleiner Willy-Brandt-Platz
- Mannheim: 3. Januar 2026, 16.30 Uhr, Marktplatz
- München: Sonntag, 4. Januar 2026 um 15 Uhr auf dem Odeonsplatz
- Tübingen: 3. Januar 2026,Kundgebung "Hände weg von Venezuela", Holzmarkt 18 Uhr
- Wien: 3. Januar 2026, 15 Uhr Spontankundgebung Votivpark
- Wien: 8. Januar 2026, 17 Uhr Demo Hände weg von Venezuela, initiiert von "Stimmen für Neutralität", Komitee "Hände weg von Venezuela" in Gründung