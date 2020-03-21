Steinmeiers „Staatsliturgie“ zum Jahreswechsel: „Alles wird gut“? (1)

Der Zynismus der Weihnachts- und Neujahrsansprachen ist kaum noch zu ertragen. Wir sollen in den „zahlreichen Krisen“ doch bitte die „Zeichen der Hoffnung und Grund zur Zuversicht“ erkennen, appellierte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Weihnachten. Wenn „wir uns als Europäer gemeinsam unserer Stärke und unserer Werte wieder neu bewusst werden und entsprechend handeln“, werde schon alles gut.

Manfred Weber, CSU-Mann in Brüssel, versteht darunter, mit deutschen Soldaten in die Ukraine einzumarschieren, um die „Friedenslösung“ im Sinne der NATO zu „sichern“. Was ist daran gut? Dass die Bundeswehr damit russischen Truppen direkt gegenübersteht und die Gefahr eines neuen Weltkriegs noch akuter wird? Wenn Donald Trump dabei ist, eine faschistische Herrschaft in den USA aufzubauen und in Deutschland Teile der CDU die Zusammenarbeit mit der faschistischen AfD vorbereiten - auch alles gut?

Was soll gut daran sein, wenn die Belegschaften in immer mehr Betrieben 2026 mit einer neuen Qualität der Arbeitsplatzvernichtung konfrontiert sind? Was an weiter steigenden Preisen, Mieten und Abgaben? „Alles gut“, wenn für die Bildung der Masse der Jugend kein Geld da ist, während in die nie dagewesene Hochrüstung Hunderte Milliarden fließen? Oder wenn regionale Umweltkatastrophen mit wachsender Wucht ihr Zerstörungswerk verrichten?

Schon ist die Rede davon, den Regierungsvertrag zwischen CDU und SPD neu zu verhandeln. Es geht um die Erleichterung von Massenentlassungen, längere Arbeitszeit und noch späteres Rentenalter, Rückbau von Umweltschutzmaßnahmen sowie Kriegsvorbereitung auf Kosten sozialer Leistungen.