Stoppt den Aufstieg des Antikommunismus in Russland!

Die Russische Kommunistische Partei (Internationalisten) bekämpft einen anhaltenden und systematischen politischen Angriff gegen Kommunisten, Gewerkschaftsaktivisten und die linke Bewegung in Russland. Am deutlichsten zeigte sich dies bei den Veranstaltungen zum 108. Jahrestag der Großen Oktoberrevolution und den Vorbereitungen für eine Kundgebung gegen die Erhöhung der Mehrwertsteuer und der Recyclinggebühren in Nowosibirsk, wo die Behörden am 7. November eine Kranzniederlegung störten, zehn Personen festnahmen und administrativen Druck auf die Organisatoren der Protestaktion ausübten.



So wurde am Vorabend der genehmigten Kundgebung am 15. November einer der Organisatoren der Kundgebung, der Kommunist Sergei Krupenko, festgenommen, und am folgenden Tag, zwei Stunden vor Beginn der Kundgebung, wurde ein weiterer Organisator, Oleg Metzler, zur Polizeistation vorgeladen. All diese Maßnahmen lassen keinen Zweifel: Das Ziel der Behörden war es, die Kundgebung vom 16. November gegen die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 22 Prozent und die Erhöhung der Recycling- und anderer Gebühren zu stören. Diese Ereignisse zeigen den gezielten Einsatz repressiver Maßnahmen gegen fortschrittliche politische Aktivitäten.

Wir sind Zeugen einer Tatsache, die in vielen Ländern schwer vorstellbar ist: Heute halten alle russischen Städte (Moskau, St. Petersburg und andere) formal immer noch das COVID-19-Verbot für alle öffentlichen Veranstaltungen ein, mit Ausnahme der regierungsfreundlichen. Dieses Verbot wird als pauschale Rechtfertigung dafür genutzt, Proteste von linken, gewerkschaftlichen und sozialen Aktivisten nicht zu genehmigen.

So organisieren die Behörden beispielsweise am 4. November, dem Tag der Nationalen Einheit, Massenmärsche und Demonstrationen regierungsfreundlicher Gruppen ohne jegliche Einschränkungen. Am 7. November, dem Jahrestag der Großen Oktoberrevolution, sind jedoch alle Veranstaltungen – sogar das Niederlegen von Blumen an Denkmälern – unter dem Vorwand „Sichtbarkeitsbeschränkungen“ verboten und finden bestenfalls inoffiziell statt.

Eine besondere Rolle spielt die antikommunistische Propaganda, die in den letzten Jahren zugenommen hat. Staatliche Fernsehsender strahlen regelmäßig Programme aus, in denen die Oktoberrevolution als „historische Katastrophe“ bezeichnet, kommunistische Ideen mit „Extremismus“ gleichgesetzt und das Bild der sowjetischen Arbeiterbewegung und der UdSSR verzerrt und lächerlich gemacht wird. Der Slogan „Kampf gegen den Radikalismus“ ist eine offizielle Erklärung der Machthaber, die Repressionen gegen Linke rechtfertigt. ...

Die Faktoren

Selektive Anwendung der COVID-19-Beschränkungen;

Verbote kommunistischer Aktionen und Verfolgung von Aktivisten;

antikommunistische staatliche Propaganda und die Aktivierung neonazistischer Organisationen;

administrativer Druck auf Arbeiter- und Sozialorganisationen;

lassen uns von einem aufkommenden System des Antikommunismus sprechen. Sein Ziel ist es, jede unabhängige Arbeiterbewegung einzuschränken, Kritik an unsozialen Reformen zu unterdrücken und Kommunisten aus der Öffentlichkeit zu vertreiben.

Wir fordern:

die Beendigung der strafrechtlichen und finanziellen Verfolgung unserer Genossinnen und Genossen und aller, die ihr legitimes Recht auf sozialen und politischen Protest ausüben;

die Aufhebung der COVID-19-Beschränkungen, die als Instrument der politischen Diktatur eingesetzt werden;

die Wahrung der verfassungsmäßigen Rechte im Bereich der Versammlungs-, Meinungs- und politischen Freiheit.

Wir rufen die internationale kommunistische Bewegung, die Arbeiterparteien, Gewerkschaften und fortschrittlichen Organisationen dazu auf, sich solidarisch mit den Kommunisten zu zeigen und den wachsenden Druck auf die demokratischen Rechte im Land zu verurteilen und unsere Unterstützung gegen Antikommunismus und antisoziale Reformen zu bekräftigen.