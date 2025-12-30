Streik in der Aurora Gold Mine

Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) hält sein Versprechen, ca. 640 Afghanen in Deutschland aufzunehmen, nicht ein. Sie waren vor dem Terrorregime der Taliban nach Pakistan geflohen und wurden in Gästehäusern in Pakistan untergebracht – die Hotelkosten trug Deutschland. Statt der in Aussicht gestellten Visa für die Einreise nach Deutschland bekommen sie diese Nachricht: "Nach einer weiteren ausführlichen Prüfung wurde festgestellt, dass – anders als ursprünglich angenommen – keine Grundlage besteht für die Zusage einer Aufnahme in Deutschland." (Tagesschau, 17.12.25) In den Schreiben ... hieß es weiter: "Wir bitten Sie höflichst, das Hotel bis Dienstag, 9. Dezember 2025 zu verlassen."