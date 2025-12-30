Guyana
Streik in der Aurora Gold Mine
Arbeiter in der Aurora Gold Mine (AGM) am Standort in Cuyuni in Guyana traten am Sonntag in einen einstündigen Streik. Der Grund für die Arbeitsniederlegung waren Auseinandersetzungen über anstehende Lohnerhöhungen. Die Arbeiter hatten eine 20-prozentige Erhöhung für 2025 und 2026 gefordert und waren verärgert darüber, dass das Unternehmen für 2025 nur sechs Prozent und für 2026 acht Prozent Lohnerhöhung anbot. Der Streik wurde vorerst beigelegt, nachdem das Unternehmen, das zum chinesischen Bergbaukonzern Zijin Mining Group gehört, zustimmte, sein Angebot zu erhöhen.