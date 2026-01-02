Honduras
Tegucigalpa: Protest gegen Wahlmanipulationen
Am 27. Dezember demonstrierten Tausende Honduraner gegen die offizielle Ernennung von Nasry Asfura zum gewählten Präsidenten. Die Demonstranten versammelten sich vor dem Hauptsitz des Nationalen Wahlrats (CNE) in Tegucigalpa, der Hauptstadt des Landes. Die Demonstranten fordern, dass der CNE alle Stimmzettel der Wahl vom 30. November veröffentlicht. Die Demonstranten reagierten damit unter anderem auf Berichte über Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung von Hunderten Stimmzetteln. Die Demonstranten verurteilten auch die Einmischung der USA in die Wahlen, die ihrer Meinung nach dazu geführt habe, dass Washington die Wahl von Nasry Asfura manipuliert habe.