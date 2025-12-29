Israel
Tel Aviv, Haifa: Proteste gegen Netanjahu-Regierung
Tausende Israelis protestierten am Samstagabend im ganzen Land im Regen gegen die Netanjahu-Regierung, wobei der ehemalige Polizeichef Roni Alsheich das Kabinett wegen seines Verhaltens im Zusammenhang mit dem sogenannten Qatargate-Skandal scharf kritisierte. Der ehemalige Premierminister Naftali Bennett bezeichnete den Skandal als „den schwerwiegendsten Verrat in der Geschichte Israels“. Urich, ein enger Berater Netanjahus, und Feldstein, ein ehemaliger Sprecher des Premierministers, sollen für eine pro-katarische Lobbying-Firma gearbeitet, Kontakt zu einem ausländischen Agenten unterhalten und während ihrer Tätigkeit für den Premierminister eine Reihe von Korruptionsdelikten begangen haben. Die Demonstranten forderten außerdem eine unabhängige Untersuchung des Massakers vom 7. Oktober.