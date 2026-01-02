Hamburg

Hamburg

Trauerfeier für Rolf Becker

Am Mittwoch, 7. Januar, findet in Hamburg um 11 Uhr die Trauerfeier für Rolf Becker in der Dreieinigkeitskirche statt. Wer ihn kannte und ihn mit seiner Geradlinigkeit im Beruf und seinem politischen Engagement schätzte, kann dort von ihm Abschied nehmen! 

 

Nachruf der Roten Fahne auf Rolf Becker