Schiffsanlegestelle zerstört
Trump meldet ersten Angriff auf venezolanischem Boden
Der faschistische US-Präsident Donald Trump hat verkündet, dass die USA eine Schiffsanlegestelle in Venezuela zerstört haben. Dabei würde es sich um den ersten Angriff der USA auf venezolanischem Boden seit Beginn des Einsatzes der US-Armee gegen Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik handeln. Die Überfälle und Drohgebärden des US-Imperialismus gegenüber Venezuela werden immer brutaler. Die Legende, sie richten sich gegen Drogendealer, glaubt kaum noch jemand.Die USA ringen um den beherrschenden Einfluss in Lateinamerika.