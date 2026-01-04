Weihnachtswanderung von Mercedes-Kolleginnen und -Kollegen, Familien und Freunde

Ins Leben gerufen haben sie vor etwa 20 Jahren ein ehemaliger Daimler-Arbeiter und seine Frau. Ihnen war der Zusammenhalt und das Sich-Kennenlernen und der Austausch in Lebensfragen wichtig. Das brauchen wir für unsere Kämpfe.

Bei kalten Temperaturen und strahlender Sonne starteten wir unsere kleine Wanderung an einem Parkplatz hoch über dem Neckartal, um zum Aussichtsturm Kernerturm zu laufen, der sich auf einer Höhe von 512 Metern befindet. Wir waren gut zwanzig Erwachsene und Kinder. Um letztere besser einzubeziehen, schlug eine Kollegin vor, zwei Gruppen zu bilden, die sich auf dem Weg dahin jeweils ein bis zwei Aufgaben für die andere Gruppe überlegten. Das machte nicht nur den Kindern Spaß.

Am Turm angekommen, ging es sozusagen um die Wurst mit Glühwein vom dortigen Kiosk. Auch hatten einige noch Gutsle (für Nichtschwaben: das sind Weihnachtsplätzchen) und Mandarinen dabei. Bei diesen Zutaten ließ es sich angeregt unterhalten – auch was das Neue Jahr für uns Arbeiterinnen und Arbeiter bringt und was wir uns vornehmen.

Am Parkplatz wieder angekommen, waren wir uns einig: „Es war wieder schön mit Euch!“ Und etliche sahen wir deshalb bereits wieder auf der Silvesterfeier der MLPD Stuttgart-Sindelfingen. Die Geburtstagskasse bereitet als nächstes eine Osterfreizeit im Ferienpark im Thüringer Wald in Truckenthal vor, die wir auch seit einigen Jahren machen.