Zum Tod von Brigitte Bardot

Für die Boulevard-Presse war sie "Femme Fatale". In früheren Zeiten sah sie nicht nur gut aus, sie war auch eine gute Schauspielerin. Sie wurde bekannt mit „Und immer lockt das Weib“. Neben mehr belanglosen Streifen spielte sie in guten Filmen wie „Die Verachtung“ von Jean Luc Godard und in „Viva Maria“ mit Jeanne Moreau von Louis Malle.

Angeblich verkörperte sie die sexuelle Revolution. Politisch hatte sie mit Rebellion gegen die bestehenden Verhältnisse oder gar Revolution nichts am Hut. Das Jahr 1968, in Frankreich ein Jahr der revolutionären Situation, war für sie "ein trauriges und beschämendes Kapitel der französischen Geschichte".

1973 zog sie sich von Film und Bühne zurück, um sich, wie sie sagte, dem Tierschutz zu widmen. Doch dieser war bei ihr nicht Ausdruck des Kampfes um die Einheit von Mensch und Natur, sondern war die Kehrseite einer Verachtung für die Menschen. Massenverachtung und der Drang nach individueller Selbstverwirklichung wurden zu Brandbeschleunigern einer faschistischen Weltanschauung. So endete Brigitte Bardot als Unterstützerin des faschistischen Rassemblement National von Le Pen. Mehrmals wurde sie wegen Aufstachelung zum Rassenhass verurteilt.