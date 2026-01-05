Antifaschistische Aktion am Freitag, 9. Januar, in Essen-Kray

Damit soll auch einer gefährlichen Verharmlosung der Faschisten entgegengetreten werden, wie sie am 12. Dezember zum Ausdruck kam (mehr dazu hier).



Das Internationalistische Bündnis Essen lädt Antifaschistinnen und Antifaschisten auch aus den Nachbarstädten ein, sich an der Aktion zu beteiligen. Wir wollen ein starkes Zeichen gegen die Gewöhnung an rassistische und faschistische Politik setzen. Dabei kritisieren wir auch die bürgerlichen Politiker, die immer offener deren Politik vertreten und praktizieren. So fordert die CSU eine Abschiebeoffensive nach Syrien und Afghanistan. Die faschistische „Heimat“-Partei nennt das „massenhafte Remigration“. Wir stehen für die Solidarität unter den arbeitenden Menschen, egal welcher Herkunft, und kämpfen für gleiche Rechte.



Es wird ein offenes Mikrofon auf antifaschistischer Grundlage geben.

Hier gibt es ein Sharepic zur Aktion als pdf-Datei