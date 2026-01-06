Berlin: Mach’ was wirklich zählt und baue Gaza wieder auf!

Das Treptower Ehrenmal ist den Soldaten der Roten Armee der sozialistischen Sowjetunion gewidmet, die im Zweiten Weltkrieg die faschistische deutsche Wehrmacht und Hitler besiegten. In Treptow sind über 7000 sowjetische Soldaten bestattet, die in der Schlacht um Berlin gefallen sind.

Um 19 Uhr beginnt unsere Vorabendveranstaltung „Solidarität mit Palästina“ im Ootel, Allee der Kosmonauten 32. Der Eintritt kostet 5 Euro für Vollverdiener und 3 Euro ermäßigt. Zusammen mit unseren Freunden vom Demokratischen Komitee Palästina und anderen Unterstützern aus der Palästina-Solidarität haben wir ein tolles Programm vorbereitet.



Wir wollen zusammen mit dem Gesundheitsnetzwerk Al-Awda ein Krankenhaus in Gaza aufbauen. Das ist ein ehrgeiziges Projekt, das nur Wirklichkeit wird, wenn viele Menschen es tatkräftig unterstützen.

Die ICOR (Internationale Koordinierung revolutionärer Parteien und Organisationen) wird dort sein. Sie hat einen Solidaritätspakt mit Al Awda geschlossen, zu dem der Bau des Krankenhauses gehört. Ihr könnt aus erster Hand mehr über die aktuelle Lage in Palästina und das Projekt zum Aufbau des Krankenhauses erfahren und wie ihr, als Brigadistin oder Brigadist in Gaza oder auch von Deutschland aus, dieses großartige Projekt der internationalen Solidarität praktisch unterstützen könnt. Gemeinsam feiern wir die internationale Solidarität und den gemeinsamen Kampf für ein befreites, sozialistisches Palästina.



Es gibt leckeres palästinensisches Essen, warme und kalte Getränke. Die Überschüsse aus dem Verkauf des palästinensischen Essens und die anderen Spenden, die dort eingenommen werden, werden zur Finanzierung des Krankenhauses eingesetzt. Anschließend feiern wir zusammen mit internationaler Livemusik von mehreren Bands.



Es ist gar kein Problem, wenn es spät wird, denn ihr könnt direkt vor Ort übernachten. Nach dem bisherigen Stand wird es auch möglich sein, direkt vor Ort noch Zimmer zu buchen. Die Kosten liegen zwischen 16 Euro und 27 Euro pro Person, je nachdem, ob ihr alleine oder im Mehrbettzimmer übernachten wollt.

Am Sonntag, um 9 Uhr treffen wir uns am Frankfurter Tor zur Auftaktkundgebung der LLL-Demo.

Hier eine Übersicht, wie ihr an die verschiedenen Stationen des LLL-Wochenendes kommt.

Anreise vom Hauptbahnhof zum Sowjetischen Ehrenmal (ca. 45 Minuten inklusive Fußweg):

S5 vom Hauptbahnhof Richtung Strausberg Nord bis Ostkreuz

Dort die S41 Richtung Südkreuz bis zum Treptower Park

Von dort aus geht ihr die Puschkinallee hinunter. Der Eingang auf der linken Seite ist nicht zu übersehen.

Anreise vom Ehrenmal zur Vorabendveranstaltung (ca. 45 Minuten inklusive Fußweg)

Zu Fuß zurück zur S-Bahn Treptower Park

Von dort die S85 Richtung S+U Pankow bis zur Landsberger Allee

Dort umsteigen in die Tram 18 Richtung Hellersdorf, Riesaer Straße bis zur Beilsteiner Straße

Von dort müsst ihr nur über die Straße gehen.

Anreise vom Veranstaltungsort zur LLL-Auftaktkundgebung (ca. 30 Minuten inklusive Fußweg)

Tram M8 von der Beilsteiner Straße Richtung S+U Hauptbahnhof bis zur Landsberger Allee/Petersburger Straße

Von dort die Tram M10 Richtung S+U Warschauer Straße bis zum Frankfurter Tor

Wenn ihr kein Deutschlandticket habt, könnt ihr ein 24-Stunden-Ticket für Berlin AB kaufen. Es kostet 11,20 Euro oder ihr kauft das Ticket für vier Personen, dann kostet es 35,30 Euro.

Und hier noch ein wichtiger Hinweis

Für Sonntag sind in Berlin tagsüber –7 und nachts –11 Grad angesagt. Dicke Klamotten, eine warme Jacke und warme Stiefel sind für die Demonstration ein absolutes Muss!