Kolumbien
Bogota: Massenprotest gegen Trump-Drohungen
Zehntausende gingen am Mittwoch in Kolumbien auf die Straße, um gegen Donald Trumps Drohungen zu protestieren, seine Militäraktion in Südamerika auf Kolumbien auszuweiten. Tausende Demonstranten versammelten sich in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá auf dem Bolivar-Platz im Herzen der Innenstadt von Bogotá zu einer Protestkundgebung zu der der kolumbianische Präsident Gustavo Petro aufgerufen hatte, nachdem US-Präsident Donald Trump gesagt hatte, eine US-Militäroperation gegen Kolumbien „klinge gut”. Die Demonstranten riefen: „Fuera los yanquis!“ („Weg mit den Yankees!“) oder trugen “Yankees Go Home”-Plakate. In zahlreichen Städten folgten Kolumbianer dem Aufruf von Präsident Gustavo Petro, gegen die US-Drohungen Flagge zu zeigen.