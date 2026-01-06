Fernsehtipp

"Die Anstalt: Stuttgart 21 – Die ganze Wahrheit!"

Angesichts des neuerlichen Debakels bei Stuttgart 21 lohnt sich durchaus nochmal die 9-minütige Zusammenfassung der Bauprobleme durch "Die Anstalt: Stuttgart 21 – Die ganze Wahrheit!" vom 29. Januar 2020 anzusehen.

 

Hier geht es zur Ausgabe