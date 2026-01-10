Die Bahn kommt mit dem Sturmtief nicht zurecht

Am 14. Dezember haben wir auf Rote Fahne News einen Artikel unter der Überschrift "Droht im neuen Jahr ein Schneechaos" veröffentlicht. Er behandelt den Zusammenhang von Wetter und begonnener globaler Klimakatastrophe.

Jetzt ist der Schneesturm da - und es herrscht Chaos auf Bahnhöfen, Zugstrecken und Autobahnen. Ein Grund, warum es auch heuer nicht möglich ist, dass man im Winter mit dem Zug von Dortmund nach Berlin gelangen kann, ist, dass die Bahn keine Personalreserven hat, um zusätzliche Aufgaben zu bewältigen.

Interessant dazu auch: https://www.deutschlandfunk.de/wintersturm-in-deutschland-warum-fahren-zuege-anderswo-normal-100.html