Einladung zum Dialektikkurs 1 in Köln
„Die objektive Dialektik in Natur und Gesellschaft“
Die Landesleitung Nordrhein-Westfalen der MLPD lädt zum Dialektikkurs "Die objektive Dialektik in Natur und Gesellschaft" ein:
Von der Landesleitung NRW der MLPD
... Am 21. Januar startet der Dialektikkurs 1 in Köln!
Hier die wichtigsten Daten:
- Die Kursgebühr beträgt 66 Euro für zehn Abende.
- Der Veranstaltungsort ist die Ulitzkastr. 1, Souterrain, in Köln.
- Der Kurs findet immer in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr statt.
- Die Kurstermine sind alle 14 Tage mittwochs: 21. Januar, 4. Februar, 18. Februar entfällt wegen der Teilnahme am Politischen Aschermittwoch in Gelsenkirchen, 4. März, 18. März, 1. April, 15. April, 28. April, 13. Mai, 27. Mai, 10. Juni.
- Getränke und Snacks gibt es gegen Spende.
- Anmeldungen nimmt die Landesleitung NRW bis zum 20. Januar entgegen.