Ehrung von Lenin, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg am 11. Januar in Gelsenkirchen-Horst

Der Termin ist Sonntag, der 11. Januar, von 12 Uhr bis 14 Uhr. Traditionell läuft das Gedenken in Gelsenkirchen parallel zum großen Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Gedenken in Berlin.

Dazu das Internationalistische Bündnis: "Mit unserem Gedenken an die drei Revolutionäre setzen wir gleich zu Beginn des Jahres ein Zeichen – es gibt eine grundsätzliche Alternative zum Kapitalismus. Viele im Internationalistischen Bündnis sehen sie im Sozialismus! ...

Der Ablauf ist bisher folgendermaßen geplant: Kundgebungsbeginn: 12 Uhr mit einem Musikbeitrag des Ruhrchors, einem Hauptredner, weiteren kulturellen oder Redebeiträgen à drei Minuten am Lenin-Denkmal und den Gedenktafeln für Luxemburg und Liebknecht; wer möchte, kann Blumen ablegen. Im Bistro der Horster Mitte gibt es im Anschluss die Möglichkeit zum Aufwärmen und zum gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen oder Thüringer Bratwurst. Das Ende wird gegen 14 Uhr sein."