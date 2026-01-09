"Ein Fisch, der die Angel mag"

"¡Gracias Kast, gracias Kast!" sang ein Kreis dieser Feiernden ihrer utopischen Freiheit, dankbar für den neuen rechten Präsidenten Chiles — Unterstützer von Trump, Unterstützer von Pinochet und Sohn von Nazis.

"Wir feiern, wir wissen, dass sie das Öl wollen, wir sind nicht dumm!" Bis zu einem gewissen Punkt ist das Glück mancher Menschen verständlich. Maduro, in einer grotesken Parodie des Sozialismus, regiert seit langem mit einem bürokratisch-revisionistischen Regime. Menschen essen kein Öl, bezahlen keine Rechnungen damit, und wenn der Reichtum nicht verteilt wird, wird das Konzept leer.

Seit vielen Jahrzehnten wurden sowohl Lateinamerika als auch der Rest der Welt durch US-Propaganda geprägt: "Land der Chancen", "Land der Freiheit", Hollywood-Filme, die ihre Kultur, Musik und den Alltag zeigten, und Disney-Filme, die Generationen verzauberten. Das ließ uns glauben, dass sie besser seien als wir, und erniedrigte uns. In Brasilien gibt es dafür ein Konzept: Mischlingshund-Syndrom — ein Hund ohne Rasse, der sich minderwertig fühlt — und die Menschen glauben blind an die vereinnahmte Erzählung.

Ähnlich wie beim Bolsonarismus entsteht ein Teil der Unterstützung für faschistische Maßnahmen aus dem Wunsch, mit einem Status quo zu brechen, der persönlich als ungerecht und unerträglich erlebt wird. Bei gewöhnlichen Menschen wird diese Dynamik oft von Erschöpfung, Verzweiflung und der Hoffnung auf sofortige Erleichterung nach Jahren der Krise angetrieben. Gleichzeitig wird diese Reaktion aktiv von politischen Figuren wie Machado, Kast, Storch, Milei und ähnlichen Akteuren geformt und instrumentalisiert. In ihrem Fall handelt es sich um ausdrücklich reaktionäre und antikommunistische Projekte, die sich ihrer Ausrichtung auf die US-Macht und auf Trump voll bewusst sind; ihre Feier ist nicht naiv, sondern strategisch und ideologisch.

"Wir sind bereit, die Macht zu übernehmen"

Die Macht zu übernehmen, sagte María Corina Machado, Friedensnobelpreisträgerin und führende Oppositionspolitikerin gegen die Regierung Maduros. Stunden nach ihrer Erklärung kündigte Trump an, dass die USA Venezuela verwalten würden und dass Machado die Macht nicht übernehmen könne, da keine Kräfte vorhanden seien. Vielleicht war es in diesem Moment, dass einige begannen, die Zusammenhänge zu verstehen. Für viele Menschen, die das Schachbrett noch nicht durchschauen, wird es noch etwas dauern.

Trotz allen erlebten Leidens und der berechtigten Empörung gegen das Regime Maduros ignoriert die Feier von externen Interventionen als sofortige Lösung grundlegende Prinzipien von Souveränität und Legalität und vernachlässigt die langfristigen Folgen, die solche Maßnahmen für das Land und die Region haben können. Wer die Erzählung von der "Rettung" durch externe Mächte blind akzeptiert, riskiert, Handlungen zu legitimieren, die den Interessen der Intervenierenden dienen, nicht dem Volk vor Ort.

Am Ende ist es nur ein Fisch, der die Angel mag.