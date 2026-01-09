Eine neue Jagd auf Kranke muss gestoppt werden!

Mercedes-Benz hat konzernweit eine neue Hetzjagd auf Kranke losgetreten, wozu auch neue Personalchefs in den Werkleitungen, wie der Herr Servos, (gemeint ist Dirk-Alexander Servos, Head of HR im Mercedes-Benz-Werk Düsseldorf, Anm. d. Rote Fahne Red.), eingesetzt wurden. Damit wird die kapitalistische Konkurrenz, der wir alle ausgesetzt sind, verschärft.



Nicht umsonst wurde ihr Konzept mit dem aggressiven Titel „Disziplin- und Trennungsmanagement“ vorgestellt – es geht gar nicht um unsere Gesundheit. Diese allgemeine Verdächtigung jedes Kranken als Simulant ist menschenverachtend und zugleich misst sie mit zweierlei Maß!



Wo war denn Frau Malkus bei ihrer ersten eigenen Betriebsversammlung im November? (Gemeint ist Claudia Malkus, seit 2025 Werkleiterin im Mercedes-Benz-Werk Düsseldorf, Anm. d. Rote Fahne Red.) Ist sie – bekanntlich Pferdesportfan – vom Pferd gefallen? An dieser Stelle: Gute Besserung! Indiskrete Fragen nach unseren Hobbys sind ganz normale Krankenrückkehrgespräche. Wir Arbeiter lehnen eine solche unsolidarische Spaltung und Hetze ab – auch das sind wir dem verstorbenen Kollegen schuldig.¹ Wer gegen Kranke hetzt, der macht sich schuldig!