Erfolgreiche Spendensammlung auf dem Weihnachtsmarkt

Eine der erfolgreichen Spendensammlerinnen (foto: privat)

Während des Weihnachtsmarktes in Konstanz haben wir 478,32 Euro an Spenden für das Al-Awda-Krankenhaus in Gaza gesammelt! Auch unser Trinkgeld wanderte in die Spendendose mit der Aufschrift "Gaza soll leben – Spenden für das Al-Awda Krankenhaus". Wir freuen uns sehr darüber!