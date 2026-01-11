Erklärung der Jugendorganisation des iranischen Kurdistan

Die Organisation verurteilte die Unterdrückung und rief zu Einheit, Organisation und fortgesetztem Widerstand auf, um einen freien, demokratischen und säkularen Iran zu erreichen. Die Jugend ist die treibende Kraft der Revolution und die Architektin einer freien Zukunft.

Menschen in Kurdistan, revolutionäre und freiheitsliebende Jugend des Iran, seit Tagen haben sich die Straßen des Iran in Arenen des Widerstands verwandelt. Dieser landesweite Aufstand – angeführt von Arbeitern, Frauen und Jugendlichen – ist kein spontaner Ausbruch von Wut. Es ist eine bewusste und entschlossene Rebellion einer Generation, die sich weigert, weiterhin unter Diktatur, Unterdrückung und religiösem Autoritarismus zu leben.

Im ganzen Iran, insbesondere in Ostkurdistan, stehen junge Menschen an der Spitze dieses Kampfes. Trotz brutaler Unterdrückung, Massenverhaftungen und tödlicher Gewalt halten die Jugendlichen mit Mut, politischem Bewusstsein und unerschütterlicher Entschlossenheit durch. Einmal mehr haben kurdische Jugendliche gezeigt, dass sie nicht nur auf den Straßen präsent sind, sondern eine entscheidende Kraft, die die Richtung, das politische Bewusstsein und die strategische Tiefe dieser Bewegung prägt.

Bewusste und freiheitsliebende Jugend, ihr seid nicht nur Teilnehmer dieser Proteste – ihr seid ihr Rückgrat und ihre Zukunft. Das Schicksal des Iran wird von denen entschieden werden, die sich heute direkt und ohne Angst der Unterdrückung entgegenstellen. Jede echte und dauerhafte politische Transformation muss das Leben, die Würde und die Freiheit der jüngeren Generation in den Mittelpunkt stellen. Von diesem Moment an sind Einheit, Organisation und kollektive Verantwortung unerlässlich, um einen freien, demokratischen und säkularen Iran aufzubauen.

Die Jugendorganisation des iranischen Kurdistans bekräftigt, dass die Zukunft des Iran weder der Islamischen Republik noch ausländischen Mächten noch Kräften gehört, die ehemalige Unterdrückungssysteme wiederbeleben wollen. Sie gehört allein dem iranischen Volk. Eine freie Zukunft kann nur durch anhaltenden Widerstand, Solidarität unter allen unterdrückten Völkern und die vollständige Zerschlagung aller Strukturen der Tyrannei verwirklicht werden.

Politisch, wirtschaftlich und sozial ist die Islamische Republik in eine historische Sackgasse geraten. Ihre Legitimität ist zusammengebrochen. Es ist sowohl eine moralische als auch eine nationale Pflicht der Jugend, standhaft zu bleiben, den Widerstand auf den Straßen aufrechtzuerhalten und den Kampf fortzusetzen, bis dieses unterdrückerische Regime vollständig gestürzt ist.

Eine freie Zukunft wird aus dem Mut, dem Bewusstsein und der Entschlossenheit der revolutionären Generation von heute entstehen.

Lang lebe der Freiheitskampf der iranischen Jugend!

Die Jugendorganisation des iranischen Kurdistans

komalainternational.org